ضبط امرأة 'عطلت' المرور بالرياض

وأشار المتحدث الرسمي لشرطة الرياض أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المرأة.

تحفظت قوات الأمن على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهممن جانب آخر، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة القبض على مواطنين لاعتدائهما على مركبة مواطن بتكسير زجاجها لخلافهما معه.وأكد المتحدث أنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. القبض على مواطنين لاعتدائهما على مركبة مواطن بتكسير زجاجها لخلافهما معه

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