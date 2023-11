ضباط في الجيش الإسرائيلي: 'حماس' أكثر قوةً على الأرض ووضعهم بعيد عن الانهيار

وعن مقتل 17 مقاتلا عنصرا من الجيش في اليوم الماضي، بعد الأيام القليلة الأولى التي لم يسجل فيها الجيش الإسرائيلي أي إصابات، قال الضباط إنه"من هذه النقطة سيكون القتال أكثر صعوبة وبطء ومعهواشنطن تطرح خيار"ما بعد حماس" في قطاع غزة و"بلومبرغ" تنقل عن مصدر 3 سيناريوهات محتملة

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد"الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيينيعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

حماس: إسرائيل تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبهأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أنها استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمالي غرب وجنوبي غزة بعشرات قذائف الهاون، مؤكدة أن قوات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قائد في 'حماس' بقصف مخيم جباليا والحركة تنفي ذلكأكد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ريتشارد هيشت لشبكة 'سي إن إن'، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن شن غارة على مخيم جباليا، زاعما أنها كانت تستهدف قائدا كبيرا من حركة 'حماس'.

شهد مأساة لا توصف.. ماذا تعرف عن مخيم جباليا؟على وقع تأكيد الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية أمس الثلاثاء، على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، ونفي الأخيرة لهذا الإعلان، طغا اسم الم

جنود إسرائيليون في 'قبضة حماس'؟ صورة تجتاح التواصلفيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة رداً على الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ص

إسرائيل تدعي استهداف قيادي من «حماس» في غارة جباليا... والحركة تنفيقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش استهدف قياديا بحركة حماس خلال غارته على مخيم جباليا في قطاع غزة، لكن الحركة نفت ذلك.

ضربة إسرائيلية على أكبر مخيم للاجئين في غزة.. وشاهد عيان: 'كأنها نهاية العالم'زعم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اغتال قائدًا كبيرًا في حركة حماس – الذي قال إنه كان أحد قادة هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل – في غارة على مخيم جباليا للاجئين.

