صور.. تعرف إلى أهم خدمات شؤون الحرمين للزوار

توزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة المتنوعة، بهدف تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة.تأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك.بيان جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والزوار.إلى جانبخدمات شؤون الحرمين، يبزر الجهد المتواصل من وزارة الحج والعمرة في الاهتمام بالمعتمرين وتسهيل فترة إقامتهم بالمملكة.

إذ تؤكد الوزارة على التزام جميع الجهات المعنية والعاملة بمنظومة الحج والعمرة، بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بكل أمانة وإخلاص.

اقرأ أكثر:

alyaum »

100 وجهة عالمية لـ'طيران الرياض'تسعى شركة 'طيران الرياض' إلى أن تصل طائراتها وخدماتها إلى أكثر من 100 وجهة طيران حول العالم، وأن تقدم خدمات متكاملة بجودة عالية تليق باسم الشركة والمملكة. اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

لا يلزم تفعيل خيار تحديد الموقع للاستفادة من خدمات توكلنا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلا يلزم تفعيل خيار تحديد الموقع للاستفادة من خدمات توكلنا أكد تطبيق توكلنا أنه لا يلزم تفعيل خيار تحديد الموقع للاستفادة من خدمات التطبيق. اقرأ أكثر ⮕

ما أبرز تحديثات منصة «قوى»؟رصدت «عكاظ» قيام منصة «قوى» الخاصة بتسيير خدمات الأعمال، إطلاق العديد من الخدمات المستحدثة، بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من خدمات المنصة، إذ تم إطلاق اقرأ أكثر ⮕

شؤون الأسرة والقصص الملهمةشؤون الأسرة والقصص الملهمة اقرأ أكثر ⮕

ماذا تعرف عن قوة 'دلتا فورس' الأمريكية التي وصلت إلى الأراضي المحتلة؟صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕