صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدموسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الحليقة جنوب منطقة حائل.وأظهرت مشاهد جوية مذهلة بينت كيف تعرضت الحليفة وطريق السبعان بحائل لسيول جارية ملأت الشعاب والوديان نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الحليقة جنوب منطقة حائل.وأظهرت مشاهد جوية مذهلة بينت كيف تعرضت الحليفة وطريق السبعان بحائل لسيول جارية ملأت الشعاب والوديان نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.

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