صور| محافظات ومدن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطارًا غزيرة

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم" إن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى مساء اليوم الخميس على معظم محافظات المنطقة. وتعود يوم غدًا في ساعات النهار ، وخصوصًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وراس تنورة. وذلك بهطول أمطار متفرقة متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبة انعدام في الرؤية الأفقية مع ارتفاع للأمواج وتستمر الحالة حتى يوم الجمعة القادم.

