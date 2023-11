صواعق رعدية وأمطار غزيرة وجريان للسيول على 5 مناطق في المملكة

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.المدينة المنورة: وفي المدينة المنورة، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.شهدت العديد من المناطق والمحافظات في المملكة، اليوم، تساقطا مكثفا لمياه الأمطار، والتي تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة.هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظة, شملت مركز الجهراء وضواحيه.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

SABQORG: الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر

ALWATANSA: أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلىشهدت أمس أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة...

AL_JAZIRAH: طقس الثلاثاء: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

ALWATANSA: أمطار على معظم المناطق وضباب بمرتفعات تبوك ومكة والجنوبتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على...

