صواعق رعدية وأمطار غزيرة وجريان للسيول على 5 مناطق في المملكة

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.المدينة المنورة: وفي المدينة المنورة، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.شهدت العديد من المناطق والمحافظات في المملكة، اليوم، تساقطا مكثفا لمياه الأمطار، والتي تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة.هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظة, شملت مركز الجهراء وضواحيه.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.المدينة المنورة: وفي المدينة المنورة، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.
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