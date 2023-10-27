صواريخ المقاومة تصيب مبنى في 'تل أبيب'.. إصابات ودمار كبير (شاهد)

سياسة عربيةوسائل إعلام عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيبجيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء وسط "إسرائيل"

سياسة عربيةوسائل إعلام عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيبجيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء وسط "إسرائيل"

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بالفيديو.. لحظة اختراق صاروخ أطلق من غزة مبنى سكنيا شرق تل أبيباخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب 'القسام'. اقرأ أكثر ⮕

صاروخ أطلق من قطاع غزة يضرب مبنى سكنيا شرق تل أبيبأصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد ظهر الخميس مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، مما أدى إلى نشوب حريق فيه. اقرأ أكثر ⮕

القبة الحديدية تحاول التصدي لأهداف في سماء تل أبيبالقبة الحديدية تحاول التصدي لأهداف في سماء تل أبيب! اقرأ أكثر ⮕

مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو)عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو توثق إصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي بحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام لرشقة صاروخية باتجاه المدينة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال مسيّرات وذخائر لإسرائيل دعما لعمليتها البرية في غزةكشف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن ترتيبات لإرسال مسيرات وأسلحة إلى إسرائيل، مع استعداد تل أبيب لشن عملية برية في غزة، في أحدث تصريحات له على دعمه إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية. اقرأ أكثر ⮕

مستوطنو كفار عزة يحتشدون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبين بتحرير الأسرىاحتشد سكان مستوطنة كفار عزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبين الحكومة الإسرائيلية بحل ملف الأسرى في غزة. اقرأ أكثر ⮕