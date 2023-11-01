صن داونز يفرض التعادل على الأهلي ويقصيه من الدوري الإفريقي

وكاد محمود عبد المنعم (كهربا) أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما استغل سقوط الكرة من يد وليامز ليتابعها من مدى قريب لكنها ارتطمت في القائم الأيسر في غرابة شديدة وأبعدها دفاع الضيوف.وردت العارضة تسديدة بيرسي تاو من مدى قريب عندما استقبل تمريرة عرضية على صدره وسدد مباشرة بعد نصف ساعة من البداية لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الجنوب أفريقي.
وبعدها بثلاث دقائق أطاح كهربا بالكرة أعلى العارضة من تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من لاعب الوسط إمام عاشور. وواصل الأهلي ضغطه في الشوط الثاني لكن لم يسفر ذلك عن شيء حتى دفع مدربه السويسري مارسيل كولر بثلاثة تغييرات مرة واحدة بإشراك أنتوني موديست ومحمد مجدي (أفشة) ورضا سليم بدلا من الشحات وكهربا وأليو ديانج.
وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل المغربي سليم داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 75.وأكمل صن داونز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جونيور ميندييتا في الدقيقة 84 بعد تدخل متهور على توفيق.
ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لمسة يد لمدافع صن داونز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أشار إلى احتساب رمية إسقاط.قال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري إنه"تعلم الكثير" من مواجهته السابقة أمام ماميلودي صن داونز وسيستعين بخبراته حين يواجه مضيفه بطل جنوب إفريقيا مجددا ...فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي على ضيفه الأهلي المصري 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الإفريقي ...
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕