صندوق الاستثمارات العامة يطلق 'بوابة مديري الأصول' و'برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية'

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين، تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من 'منتدى إدارة الأصول'، الذي نظّمه الصندوق على هامش 'مبادرة مستقبل الاستثمار' المنعقدة في الرياض, وشمل ذلك إطلاق منصة 'بوابة مديري الأصول'، و'برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية'..

وقال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق عبدالمجيد الحقباني: 'قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.

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