صندوق تركي ينفي دعمه لـ'حماس' بعد إدراجه ضمن عقوبات أمريكية

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة حزمة ثانية من العقوبات تستهدف حركة حماس، بعد عملية طوفان الأقصى، بما في ذلك مسؤول من"حماس" في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف من قال إنهم المساهمون الرئيسيون الثلاثة في"تريند جيو"، ومن بينهم رئيس الشركة وعضو في مجلس الإدارة. وقالت شركة تريند جيو إنها تأسست برأس مال أجنبي وإنها مؤسسة تهدف للربح وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي الذي يعمل وفقا لمبدأ الشفافية.وجاء في البيان أمس الأحد:"شركتنا لا تقدم دعما ماليا لأي منظمة ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظرا للقوانين التي تخضع لها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن عن فرض عقوبات على ثمانية أفراد من أربعة كيانات بسبب علاقاتهم مع حركة حماس. وقال بلينكن: "نفرض عقوبات على ثمانية أفراد لهم علاقات بـ’حماس’، بمن فيهم الذين أدوا أدوارا رئيسية في تسهيل تهرب الشركات التابعة للحركة من العقوبات.. بالإضافة إلى فرض عقوبات على أربعة كيانات بسبب علاقاتها بـ’حماس’ وغيرها من المنظمات".سياسة headtopics.com

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