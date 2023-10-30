صندوق عقاري لبدء تطوير «جادة العالم الإسلامي» السعودية بـ933 مليون دولار

أعلنت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية أنها تنوي إطلاق صندوق عقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي في المدينة المنورة، البالغة تكلفتها 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

أضافت الشركة أن مشروع جادة العالم الإسلامي، الذي يدعم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينها وبين «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» للعمل المشترك على تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، يقع في المنطقة الغربية المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة على امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، وذلك على مساحة أرض تبلغ نحو 900 ألف متر مربع.

واستعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هذه المؤشرات، على هامش معرض «انفليفر» أكبر معرض عالمي لاستدامة الغذاء، الذي انطلقت أعماله، اليوم (الأحد) في الرياض، بحضور أكثر من 40 ألف زائر و400 جهة عارضة و200 متحدث، وأيضاً 200 مستثمر (محلياً ودولياً) مشارك في هذا الحدث الأبرز في الصناعة. headtopics.com

وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل بتوازن مع زيادة عدد السكان وحجم الزوار القادمين إلى السعودية مؤخراً من خلال رفع الإنتاج بشكل مستدام. واستضافت الرياض معرض «انفليفر»، الذي يتيح لرواد القطاع فرصة للتواصل مع خبراء صناعة الأطعمة والمشروبات من حول العالم.

وأعلنت «سيسترا»، وهي المجموعة المتخصصة في الهندسة والاستشارات الفرنسية في النقل العام والبنية التحتية، وتعمل في المملكة منذ 2003، افتتاح المقر الرئيسي الجديد في الرياض، حيث يمثل المكتب إضافة نوعية للمكاتب الأربعة الأخرى للمجموعة في السعودية. headtopics.com

وأوضح أن فرنسا تُعدّ اليوم شريكاً حقيقياً واستراتيجياً لـ«رؤية المملكة 2030»، وسيكون لها نصيب كبير في جميع مشاريع الرؤية، خصوصاً المتخصصة في النقل بين المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة ومكة، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة، مثل نيوم، والقدية، والعلا وغيرها.

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