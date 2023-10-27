صناع السياسات الاقتصادية يسيرون عميانا .. السبب البيانات

هناك مشكلة قديمة في هذا التعريف الرسمي، وهي أنه لا يتوافق مع وجهة نظر معظم الناس بأنك عاطل عن العمل إذا كنت في سن العمل ولا تملك وظيفة. وهذا يوجب علينا التفكير في نظرتنا إلى البطالة. لكن الأزمة الأكثر إلحاحا هي أن الأرقام الرسمية ربما تكون بلا معنى.
هل ينبغي أن نكون سعداء بانخفاض معدل البطالة الرسمي الأخير عن 4.3 في المائة في المنشور الرسمي السابق؟ هل ينبغي أن نقلق من أن المعدل الأخير أعلى نحو 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر؟ أم هل ينبغي لنا أن نشعر بالارتياح لأن أحدث مجموعة من البيانات كانت أفضل من سابقتها عندما بلغ الارتفاع الفصلي في البطالة 0.5 نقطة مئوية؟
الجواب هو أنه ليس لدينا أي فكرة عما يجب أن نشعر به لأننا لا نستطيع أن نثق في أي من هذه الأرقام الرسمية، على الرغم من أنها تأتي من مكتب الإحصاءات الوطنية المبجل. لقد شهد المسح الذي يدعم تقليديا بيانات سوق العمل الرئيسة انخفاضا في معدل الاستجابة من نحو 50 في المائة قبل عقد إلى 15 في المائة هذا العام. هذه البيانات سيئة جدا لدرجة أن مكتب الإحصاءات الوطني جرد الأرقام من اعتماد"الإحصاءات الوطنية" الثلاثاء من هذا الأسبوع، ولكن نظرا للطريقة الغريبة التي ينص عليها القانون في هذه الأمور، لا تزال الأرقام"إحصاءات رسمية". headtopics.com
تمثل أزمة البيانات مشكلة عميقة بالنسبة إلى السياسة الاقتصادية. إذ لا يمكن لمكتب الإحصاءات الوطنية أن يخبرنا في الوقت الحالي بأي قدر من اليقين ما إذا كانت سوق العمل في حالة تراخ أو ضيق، لذلك سيواجه بنك إنجلترا صعوبة أكبر من المعتاد في تحديد أسعار الفائدة.
يجب على الناخبين المطالبة بأساس متين من الحقائق لتوجيه الخطاب السياسي. ويحق للوزراء أن يكونوا غاضبين من أن أرقام سوق العمل في المملكة المتحدة غير متسقة ومتغيرة دائما، وقد ترسم صورة سلبية عبثا للاقتصاد تماما كما فعلت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السابقة. ولكن يجب عليهم أيضا أن يشعروا ببعض الخجل من أن السمعة الدولية للإحصاءات تتدهور، وهذا يرجع جزئيا إلى نقص التمويل اللازم لإدارة حكومية صغيرة جدا وقليلة التكلفة. headtopics.com