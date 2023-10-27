صناع السياسات الاقتصادية يسيرون عميانا .. السبب البيانات

هناك مشكلة قديمة في هذا التعريف الرسمي، وهي أنه لا يتوافق مع وجهة نظر معظم الناس بأنك عاطل عن العمل إذا كنت في سن العمل ولا تملك وظيفة. وهذا يوجب علينا التفكير في نظرتنا إلى البطالة. لكن الأزمة الأكثر إلحاحا هي أن الأرقام الرسمية ربما تكون بلا معنى.

هل ينبغي أن نكون سعداء بانخفاض معدل البطالة الرسمي الأخير عن 4.3 في المائة في المنشور الرسمي السابق؟ هل ينبغي أن نقلق من أن المعدل الأخير أعلى نحو 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر؟ أم هل ينبغي لنا أن نشعر بالارتياح لأن أحدث مجموعة من البيانات كانت أفضل من سابقتها عندما بلغ الارتفاع الفصلي في البطالة 0.5 نقطة مئوية؟

الجواب هو أنه ليس لدينا أي فكرة عما يجب أن نشعر به لأننا لا نستطيع أن نثق في أي من هذه الأرقام الرسمية، على الرغم من أنها تأتي من مكتب الإحصاءات الوطنية المبجل. لقد شهد المسح الذي يدعم تقليديا بيانات سوق العمل الرئيسة انخفاضا في معدل الاستجابة من نحو 50 في المائة قبل عقد إلى 15 في المائة هذا العام. هذه البيانات سيئة جدا لدرجة أن مكتب الإحصاءات الوطني جرد الأرقام من اعتماد"الإحصاءات الوطنية" الثلاثاء من هذا الأسبوع، ولكن نظرا للطريقة الغريبة التي ينص عليها القانون في هذه الأمور، لا تزال الأرقام"إحصاءات رسمية". headtopics.com

تمثل أزمة البيانات مشكلة عميقة بالنسبة إلى السياسة الاقتصادية. إذ لا يمكن لمكتب الإحصاءات الوطنية أن يخبرنا في الوقت الحالي بأي قدر من اليقين ما إذا كانت سوق العمل في حالة تراخ أو ضيق، لذلك سيواجه بنك إنجلترا صعوبة أكبر من المعتاد في تحديد أسعار الفائدة.

يجب على الناخبين المطالبة بأساس متين من الحقائق لتوجيه الخطاب السياسي. ويحق للوزراء أن يكونوا غاضبين من أن أرقام سوق العمل في المملكة المتحدة غير متسقة ومتغيرة دائما، وقد ترسم صورة سلبية عبثا للاقتصاد تماما كما فعلت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السابقة. ولكن يجب عليهم أيضا أن يشعروا ببعض الخجل من أن السمعة الدولية للإحصاءات تتدهور، وهذا يرجع جزئيا إلى نقص التمويل اللازم لإدارة حكومية صغيرة جدا وقليلة التكلفة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

سوق النفط توازن بين شح الإمدادات الأمريكية وأثر البيانات الاقتصادية في الطلبتتعرض أسعار النفط لقدر متزايد من الضغوط الهبوطية، لكن المخاطر الجيوسياسية ساعدت على منع حدوث تراجعات كبيرة. وتوازن السوق حاليا بين العلامات على تقلص الإمدادات الأمريكية وأثر البيانات الاقتصادية في الطلب. اقرأ أكثر ⮕

خطوات تعديل رقم الهاتف في الضمان الاجتماعي المطوريجب تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، وتحديث البيانات. اقرأ أكثر ⮕

بالتفاصيل ..الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابةتضمنت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة التي أقرها مجلس الوزراء، وضعه السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما... اقرأ أكثر ⮕

قيود الغرافيت الصينية تُربك صناع السيارات الكهربائيةترى مصادر صناعية أن القيود الصينية على صادرات الغرافيت ستؤثر على الشركات الأجنبية بشكل أكبر من المحلية. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين: نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك لا نجد التعاطف الكافيقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك 'لا نجد التعاطف الكافي ولا نعرف السبب'. اقرأ أكثر ⮕

تركيا.. بطريركية الأرمن تشيد بجهود أنقرة لتحقيق السلام بالشرق الأوسطأشارت أن انتهاك حق الحياة عبر استهداف منازل المدنيين الأبرياء ودور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية 'يستحيل القبول به مهما كان السبب'... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕