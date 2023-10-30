صفارات الإنذار تدوي بالقدس وسط أنباء عن «رشقة صاروخية»

وأفادت «شبكة القدس الإخبارية» بإطلاق «رشقة صاروخية ثقيلة» من قطاع غزة تجاه القدس، وأنه تردَّد دويّ انفجارات في المدينة، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين».
كان نتنياهو قد نشر أمس تغريدة قال فيها: «خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب (حماس)». وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن مجموعة كبيرة من المواطنين في داغستان هاجموا مطار محج قلعة، بعد معرفتهم بوصول طائرة قادمة من تل أبيب.
وقال البيان أيضاً إن سفير إسرائيل لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، كان يعمل مع السلطات الروسية «لتأمين سلامة اليهود والإسرائيليين في المكان». يُشار إلى أنه في داغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، اقتحم عشرات الأشخاص مطار محج قلعة. ووفق تقارير إعلامية، ردّد المتظاهرون شعارات، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية. headtopics.com
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ويتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية تعمل من لبنان، إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، وسط حالة استنفار للقوات الإسرائيلية في المواقع العسكرية المحاذية للحدود. headtopics.com
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل العشرات معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصاً الأجزاء الشمالية والوسط اليوم. وذكرت الوكالة أن 23 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع. وفي وسط القطاع، ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً في منطقة الزوايدة لتقتل وتصيب العشرات. وأفادت بقصف برج المهندسين في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
ووفق آخر حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أخذت الحركة الفلسطينية معها نحو 230 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى الهجوم كذلك إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية. headtopics.com