صغرى وكبرى.. 'المتوسط السنوي للحرارة في نوفمبر بالرياض' يبرزه 'المسند'

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم 'سابقًا'، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة العظمى ظهرًا في نوفمبر بالرياض وفقًا للمتوسط السنوي، عادة ما تتراوح بين 31- 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 18 مئوية، أو تتجاوز 34. .وأوضح 'المسند'، عبر حسابه على منصة 'إكس': 'في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى قبيل الفجر بين 13 و19 مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 9 مئوية أو تتجاوز 22.. هذا والله أعلم'.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: 'المسند': شهر نوفمبر الأكثر أمطارًا على هذه المناطقصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: استقراء مناخي.. 'المسند': نوفمبر الأكثر أمطاراً بالغربيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: 33% نمو سنوي في التجارة الإلكترونيةبلغ متوسط حجم النمو السنوي في التجارة الإلكترونية في السعودية نسبة 33%، وأكدت مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكترونية مرام الجشي، خلال جولة التجارة الإلكترونية بمحطتها...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الجبير' يستعرض مبادرات المملكة المناخية مع وزير التعاون الدانماركياستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير التعاون الانمائي وسياسة المناخ العالمي في مملكة الدانمارك دان يورجنس.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةفتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم بدأ موقع قياس في تلقي طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر للجميع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕