صعود الأسهم الأوروبية بدعم قطاع الرعاية الصحية وتراجع عوائد السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

وبحسب"رويترز"، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بعد تراجعه بأكثر من أربعة في المائة في الأسبوعين الماضيين. وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5 في المائة.وقفز سهم"سيمنس" للطاقة تسعة في المائة مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع. headtopics.com

وصعد سهم"داسو سيستم" ثلاثة في المائة بعد أن قام"جيه بي مورجان" برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى"زيادة الوزن" من"تقليل الوزن" في المحافظ الاستثمارية. وارتفع سهم"إتش إس بي سي" 1.2 في المائة بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aleqtisadiah »

أهم المشاريع المدشنة خلال ملتقى الصحة العالمييهدف مشروع الرعاية الصحية إلى إعادة تأهيل الأطباء ليعرفوا كيفية التعامل مع خطورة الأمراض اقرأ أكثر ⮕

مستشفى دله النخيل يفوز بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023فاز مستشفى دله النخيل في الرياض بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023، وذلك نظرا لتميز قسم الطوارئ في المستشفى بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئه بطرق... اقرأ أكثر ⮕

الذكاء الاصطناعي أداة لحماية البيئة أم لزيادة مشكلاتها؟يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير عالمنا بسرعة كبيرة، وإحداث ثورة في كل شيء، بدءاً من تحسين الرعاية الصحية، إلى زيادة كفاءة النقل ومسارات الشحن، وبناء توقعات اقرأ أكثر ⮕

'الصحة العالمية': التهديدات بإخلاء مستشفى القدس في غزة 'مقلقة للغاية'المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: يجب دائمًا حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الإنساني الدولي.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'هيئة الطرق' تنجز 97% من مشروع ربط منطقتي مكة المكرمة وعسيراستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق اقرأ أكثر ⮕

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.5% اليوم الإثنينمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.5% اليوم الإثنين اقرأ أكثر ⮕