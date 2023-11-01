صعود الأسهم الأوروبية بقيادة قطاعي التجزئة والرعاية الصحية

وبحسب"رويترز" أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.7 في المائة مسجلا مكاسب لليوم الثالث. وتقلص حجم التجارة بسبب الاحتفال بعيد جميع القديسين. وسجل المؤشر أسوأ أداء شهري منذ أكثر من عام في أكتوبر متضررا من مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتقلصت مكاسب الأسهم بفعل ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو قبل نتائج سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي من المقرر صدورها الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع إلى حد كبير أن تبقى أسعار الفائدة الأمريكية مستقرة.

وارتفعت أسهم تجارة التجزئة 1.7 في المائة وتصدرت مكاسب القطاعات، مدعومة بتقدم مؤشر نيكست البريطاني 3.6 في المائة مع رفع توقعات أرباحه للعام بأكمله للمرة الرابعة خلال ستة أشهر. وقفزت أسهم الرعاية الصحية 1.1 في المائة كما ارتفع سهم شركة نوفو نورديسك العملاقة 1.6 في المائة قبل صدرو نتائجها في الثاني من نوفمبر.وكانت شركة باري كاليبوت من أكبر الرابحين في مؤشر ستوكس 600 لترتفع أسهمها 4.9 في المائة بعد أن أعلنت عن نتائج العام بأكمله بما يتماشى مع التوقعات وتحديث الأهداف متوسطة وطويلة الأجل بناء على استراتيجيتها الجديدة.

وانخفضت أسهم شركة أورستد الدنمركية 25.7 في المائة لتصبح في قاع مؤشر ستوكس 600 بعد خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث بعد أن تحملت خفضا لقيمة أصولها بأربعة مليارات دولار وقررت التخلي عن مشروعين لطاقة الرياح في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم شركة الإنشاءات السويدية سكانسكا 12.4 في المائة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات. وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أمس أن من بين أسهم مؤشر ستوكس 600 التي أعلنت عن أرباح حتى الآن، فاق 57.6 في المائة منها تقديرات المحللين.

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