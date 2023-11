صراع الحياة والموت في غرف العناية المركزة بغزة

ومنذ سنوات تعاني المستشفيات والطواقم الطبية في غزة من أزمات متفاقمة خلفتها الحروب السابقة وسياسات الحصار، إلا إنها وجدت نفسها اليوم أمام واقع جديد أكثر قسوة، وتواجه تحديات لم تر مثيلاً لها من قبل. يقول الدكتور قنديل إن سياسة التعاطي مع الإصابات الحرجة للغاية ونقلها سريعاً للأقسام العالية «ليست سهلة مطلقاً، ولها تبعات من الناحية النفسية، ولها كذلك أبعاد من النواحي الأخلاقية والقانونية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن ذلك يمثل «قراراً صعباً» على الطاقم الطبي ويلحق أذى بالمرضى لكن «نقص الإمكانات يدفعنا لذلك».

تقول الطواقم الطبية لـ«الشرق الأوسط» إن التهديد الذي يطال المستشفيات و القصف الذي يستهدف محيطها يحدث إرباكاً كبيراً سواء لدى طواقمها وما يخلفه من قلق وتعطيل لعملها، ولدى آلاف المدنيين الذين لجأوا للاحتماء بها.تلقي الحرب المستمرة بظلال ثقيلة أيضاً على الأطباء وعائلاتهم يتفاقم معها القلق والتوتر النفسي. فكل طبيب وممرض ترك وراءه أيضاً عائلة «في مكان غير آمن» منذ أصبح كل القطاع غير آمن.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ شن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمنطقة غلاف غزة، عمليات اقتحام واسعة يومية في الضفة الغربية، أجَّجت التوتر في المنطقة التي حذرت الولايات المتحدة من أن تتحول إلى جبهة ثالثة في الحرب الحالية.ورفعت إسرائيل حال التأهب في الضفة منذ هجوم حركة «حماس»، وأغلقتها بشكل كامل، وحوَّلتها إلى معازل بعدما حاصرت المدن والقرى ببوابات حديدية وكتل إسمنتية وحواجز ترابية.

وفي حين أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في مسلسل الاقتحامات الدموية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وترويع المدنيين الفلسطينيين، دعت حركة «حماس» إلى الاشتباك مع الجنود «الذين يوثّقون بسادية مشاهد التعذيب الوحشية لأهلنا في الضفة الغربية».

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جباليا بغزةرابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جباليا بغزة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: اللحظات الأولى من مكان قصف الطيران الإسرائيلي منطقة الترنس في مخيم جباليا (فيديو)نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، مقطع فيديو مصور يظهر اللحظات الأولى من مكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الترنس في مخيم جباليا، الذي خلف أكثر من 400 قتيل وجريح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بعد إرسالها للشرق الأوسط..ما هي قدرات 'الوحدة 26' الأميركية؟وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة وتسبّبها في صراع إقليمي، ذكرت شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأميركية أن قوة الرد السريع التابعة للبحرية الأميركية تحركت باتجاه شرق البحر المتوسط.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع 92 اتفاقية لتعزيز الحياة الصحية في المملكةشهد ملتقى الصحة العالمي، توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية، وتمكين الوصول لمستهدفات التحول للقطاع الصحي في مختلف المجالات في المملكة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: لجنة حقوق الطفل الأممية تدين تصاعد الانتهاكات الجسيمة في غزةأعربت اللجنة في بيان صادر اليوم، عن قلقها إزاء المعاناة العميقة للأطفال، ما يعقبه من آثار على مدى الحياة في صحتهم الجسدية والنفسية، وعلى تمتعهم بجميع حقوقهم.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: 'سارة ماتت'.. وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع السرطانغيب الموت الإعلامية المصرية الشابة سارة حسن بعد صراع استمر لسنوات مع سرطان المخ، وجرى دفنها بمقابر العائلة في القاهرة مساء الثلاثاء.فقد أعلنت الخبر الإعلام

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕