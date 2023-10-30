صحيفة روسية: إسرائيل معزولة وأمريكا عملت على تهميش دور الأمم المتحدة

الصحيفة الروسية قالت إن الولايات المتحدة ودول أخرى في المجتمع الغربي قد قامت بالكثير من الأشياء السلبية لضمان تهميش دور الأمم المتحدة- جيتي" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن تأييد أكثر من 120 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة في منطقة الصراع العربيوتساءل الكاتب لماذا كانت ردود فعل تل أبيب على القرار، الذي يبدو أمرًا اعتياديًا، هكذا؟ ولماذا يُطلق على نتائج التصويت"احتجاج ضد الهيمنة الأمريكية"؟ووفق التقرير الذي ترجمته"عربي 21"، أن إسرائيل انتقدت بشدة...

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت كانت كندا، والدانمرك، وفنلندا، وجورجيا، وألمانيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، ومولدوفا، وصربيا، وأوكرانيا، وبريطانيا.وبينت الصحيفة أن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ''فاسيلي نيبينزيا''، وصف اعتماد القرار بأنه انتصار للعقلانية، والعدالة والإنسانية.

ووفقا لتسيبيس، فإن الشرق الأوسط تسود عليه قوانين خاصة لا يمكن لسكان أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو الشمالية فهمها. وهنا من الضروري الرد بالمثل حيث يعتبر عدم الرد من قِبل العرب والمسلمين الذين يعيشون حولهم كنوع من الضعف، وهذه الخاصية ثقافية ووطنية وتقليدية للشرق الأوسط. headtopics.com

وتابع قائلًا:"إن إسرائيل لم تكن معزولة دوليًّا في تاريخها كما هي الآن. والدول التي امتنعت عن التصويت منقسمة، حتى فيما بينها، فلم يتبق لإسرائيل أي دعم، باستثناء الولايات المتحدة ودولتين أو ثلاث دول غربية كبيرة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى في المجتمع الغربي قد قامت بالكثير من الأشياء السلبية لضمان تهميش دور الأمم المتحدة بالفعل. وحتى في الحقبة السوفياتية، قيل إن الأمم المتحدة ستصبح فرعا لوزارة خارجية الولايات المتحدة، والواقع أن الأمم المتحدة لم ترد على أعمال واشنطن المدمرة ولا يمكن أن تكون أداة فعالة لحفظ السلم. headtopics.com

وذكرت الصحيفة أنه على خلفية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعت إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة، مستعرضة قواتها الخاصة والمركبات المدرعة المدعومة بضربات جوية وبحرية مكثفة، وظهرت فيديوهات على الإنترنت تظهر فيها أعمدة من المدرعات تتحرك ببطء عبر مناطق رملية مكشوفة في غزة، وهذا ما أكد وجود قوات برية في غزة.وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أشير إلى أن المواجهة الفلسطينية-الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة من التصعيد.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

إسرائيل تطالب الدول بوقف تمويل الأمم المتحدةانتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المنظمة الأممية معتبرا أنها فقدت شرعيتها وطالب كل 'دولة محترمة' وقف تمويل المنظمة حتى يتوقف 'العداء للسامية والتحيز ضد إسرائيل'. اقرأ أكثر ⮕

هل أضرت حرب غزة بأوكرانيا ؟اعتبرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن الصراع في الشرق الأوسط يحمل تداعيات على الوضع الجاري في أوكرانيا بعد أن بدأت الولايات المتحدة بالفعل نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وتخصيص مبالغ إضافية من المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى «التمييز» بين عناصر «حماس» والمدنيين الفلسطينيينحثّت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: آلاف المدنيين سيقتلون عندما تبدأ إسرائيل عمليتها العسكرية في غزةقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن آلاف المدنيين سيموتون إذا شنت إسرائيل عملية برية واسعة في غزة، وهناك آلاف المدنيين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش: فاجأني التصعيد غير المسبوق للقصف في غزةأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شعوره بقلق بالغ على موظفي الأمم المتحدة في ظل انقطاع الاتصالات في غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصىأكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد 'طوفان الأقصى'، مشيرا إلى أنها لذلك 'تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة'. اقرأ أكثر ⮕