صحف عبرية تدعو للإطاحة بنتنياهو 'فورا'.. مستقبل 'الدولة' في خطر

، ودعت إلى إزاحته بشكل فوري عن الحكم، بسبب ما وصفتها بالكوارث التي تسبب بها، وعدم أهليته للقيادة خلال العدوان على

وتابعت"على رئيس الدولة، والنواب، وأعضاء الحكومة وقادة جهاز الامن ان يستوعبوا مرة واحدة وإلى الأبد، أن استمرار ولاية نتنياهو كرئيس الوزراء في هذه الساعة المصيرية هو مثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل". وأشارت إلى أنه"لا توجد أي أهمية لاعتذاره، فهو لا يعبأ بالندم ولا حتى في التوبيخ من جانب بيني غانتس الذي يستعد المرة تلو الأخرى لأن يضحي بحياته السياسية كي يحاول انقاذ إسرائيل من يدي أكثر زعمائها تسيبا على أجيالها".وتابعت:"لقد اعتذر نتنياهو لان الرسالة وصلت، والمهمة نفذت، حشو آلة السم انتهى بنجاح، الأبواق فهمت جيدا من ينبغي ومن ينبغي تصفيته جماهيريا.

ودعت كافة المسؤولين لدى الاحتلال إلى إسقاط نتنياهو عن الحكم فورا، لأنه من غير المتوقع أن يقوم شخص مثله بفعل الصواب والاستقالة من تلقاء نفسه. وأوضح الاستطلاع، أنه في كل العينة المستطلعة، بلغت علامة التقدير التي أعطيت لنتنياهو 3.9. ولغرض المقارنة، فان علامة التقدير التي تلقاها بيني غانتس هي 5.3 وعلامة رئيس الأركان هليفي هي 5.9. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

الرئيس التنفيذي لـ'موبيل آي' الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورادعا الرئيس التنفيذي لشركة 'موبيل آي' الإسرائيلية لتقنيات السيارات الذاتية القيادة أمنون شاشوا إلى الإطاحة فوراً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته. اقرأ أكثر ⮕

صحيفة عبرية تدعو إلى إقالة نتنياهو 'فورا'قالت 'هآرتس' في افتتاحيتها مخاطبة الأحزاب المشاركة بالحكومة: 'اظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

سفارة الكويت في لبنان تدعو رعاياها في الدولة للعودة الطوعية والتواصل معهادعت السفارة الكويتية في لبنان، الأحد، رعاياها الموجودون في لبنان إلى العودة الطوعية إلى البلاد وذلك في تحديث نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها الرسمي. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة من 'إبادة جماعية'مساعدات إنسانية تدخل يوميا من مصر إلى غزة عبر المعبر الذي قصفت إسرائل جانبه الفلسطيني أكثر من مرة منذ 7 أكتوبر.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بايدن يتصل بنتنياهو ومستشار الأمن القومي الأميركي يقول: قتل آلاف المدنيين في غزة مأساة حقيقيةأفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'حماس': جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع أسراناأكد قائد حركة 'حماس' في غزة يحيى السنوار أنهم 'جاهزين فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة'. اقرأ أكثر ⮕