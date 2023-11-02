صحفي بريطاني: انتقاد عنف 'إسرائيل' ضد المدنيين يهدد الحياة المهنية في الغرب

وأصدر مجلس إدارة"eLife" بيانا يشير فيه إلى أن"نهج آيزن في القيادة والتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي كان في الأوقات المهمة ضارا بتماسك المجتمع الذي نحاول بناءه وبالتالي بمهمة"eLife". وفي ظل هذه الخلفية، ساهم حدوث المزيد من هذا السلوك في قرار مجلس الإدارة". وإذا كان هناك أي مرة أخرى، فإنهم لم يذكروا تفاصيل عن تلك المرات المزعومة السابقة.
وأشار جونز إلى استهداف شخصيات أدبية غير فلسطينية أخرى. أجرى فييت ثانه نغوين، ابن اللاجئين والمتعاطف مع النازحين الآخرين، محاضرة في مركز 92nd Street Y centre في نيويورك بعد أن وقع على رسالة مفتوحة تطالب"بوضع حد للعنف والدمار في فلسطين". يصف المركز نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه"منظمة يهودية تفتخر"، وفي بيان لـ رويترز، قال المركز إنه يريد أن يستغرق بعض الوقت ليقرر أفضل السبل لاستخدام منصته"لدعم مجتمع 92NY بأكمله".
وذكر أن المتحدثة الرئيسية، رشيدة طليب، أول عضوة منتخبة في الكونغرس من أصل فلسطيني على الإطلاق، تعرضت لحملة تشهير من قبل الجمهوريين، في محاولة لتوبيخها بتهمة"النشاط المعادي للسامية" و"التعاطف مع المنظمات الإرهابية" - وكلها هجمات لا أساس لها من الصحة.
ومع ذلك، فإنه في نهاية الأسبوع الماضي، في رسالة إلى هيئة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، أعربت عن"اشمئزازها وغضبها" من تعيين اثنين من الأكاديميين في مجموعتها الاستشارية المعنية بالمساواة والتنوع والشمول، وأحدهما - على حد تعبيرها -"يدين العنف من كلا الجانبين لكنه يشير إلى 'الإبادة الجماعية والفصل العنصري'" اللذين تمارسهما إسرائيل.
وأضاف أن هذه مواقف مشروعة تماما للتعبير عنها من قبل الأكاديميين، لكن مناصرة دونيلان لحرية التعبير تتلاشى عندما تتسبب الآراء حول القمع الإسرائيلي العنيف للفلسطينيين بإزعاجها.
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