صحفي بريطاني: انتقاد عنف إسرائيل ضد المدنيين يعرض الحياة المهنية للخطر في الغرب

وتابع قائلا:"خذ على سبيل المثال عدنية شبلي، الكاتبة الفلسطينية الشهيرة الحائزة على جائزة LiBeraturpreis الألمانية لعام 2023 عن روايتها تفصيل ثانوي، التي تحكي القصة الحقيقية لاغتصاب جندي إسرائيلي لفتاة بدوية فلسطينية في عام 1949 وقتلها. وبعد بدء الفظائع الحالية، أجل المنظمون حفلها بسبب الحرب التي بدأتها حماس، والتي يعاني منها ملايين الأشخاص في إسرائيل وفلسطين".

وتساءل الكاتب عن الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، التي تم إلغاء مؤتمرها الطويل في هيوستن بعد أن وصفت غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية الحدث بأنه"مؤتمر لمؤيدي حماس"، وأشار فندق هيلتون إلى مخاوف أمنية كسبب للإلغاء.

وفي الوقت نفسه، ورد أن قناة MSNBC منعت ثلاثة من مذيعيها المسلمين من تقديم برامجهم، دون أي تفسير. ووصفت هيئة الإذاعة أي تغيير في البرامج بأنه"محض صدفة"، بحسب المقال.، قيل لنا منذ فترة طويلة أن الطلاب"المتيقظين" يشكلون تهديدا للحرية الأكاديمية. لكن لم تكن هناك إدانات عالية لجامعة ليفربول هوب بعد أن أجلت محاضرة للمؤرخ الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم، الذي تحدى عمله الرواية التاريخية الرسمية لإسرائيل.

ونوه المقال إلى إدانة إسرائيل بسبب الفصل العنصري من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، في حين حذر خبراء الأمم المتحدة من"خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

في هذه الأثناء، قام حزب العمال بإيقاف آندي ماكدونالد عن العمل بسبب كلمته خلال المظاهرة المناهضة للحرب يوم السبت في لندن، وأقتبس مباشرة:"لن نرتاح حتى نحصل على العدالة، وحتى يتمكن جميع الناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، بين النهر والبحر من العيش في حرية سلمية".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: شولتس لنتنياهو بعد استهداف مخيم جباليا: تضامننا معكم ثابتشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على أهمية حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات، وجدد تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: جمهوريون يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابيةحثّ نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية على خلفية هجماتها ضد الموجهة ضد إسرائيل.وجاء في

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الحكومة البوليفية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: خطة لمخابرات إسرائيل حول سيناء.. تفاقم مخاوف مصربعد 6 أيام فقط على تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أي في 13 أكتوبر الحالي، وضعت المخابرات الإسرائيلية خطة أو وثيقة من أجل نقل المدنيين

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إيران وتركيا تحذّران من اتساع نطاق الحرب في غزةحذّرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الاتحاد الأوروبي يحذر من 'إرهاب' المستوطنين في الضفة الغربيةمكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل شدد على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة الجناة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕