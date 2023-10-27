صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الصحفيين البريطانيين وهو مندهش من الحضور الجماهيري الكثيف قبل بدء مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ11 من دوري روشن.

وعبر منصة “إكس” نشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي ما قاله الصحفي البريطاني: “ما رأيته في الدوري السعودي جنوني، جنون هذه الجماهير وحضورها الكثيف قبل المباراة بساعتين، هذا حتى في بريطانيا لا يحدث”.

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