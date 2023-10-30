صحة غزة: تجاوز عدد القتلى في القطاع 8300 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من بين القتلى 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.
وناشد المتحدث سكان القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى، مؤكدا خروج 25 مشفى في القطاع عن الخدمة إلى جانب 25 سيارة إسعاف.من جانبها أكدت منظمة"أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.
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