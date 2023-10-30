صحة غزة: تجاوز عدد القتلى في القطاع 8300 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من بين القتلى 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.

وناشد المتحدث سكان القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى، مؤكدا خروج 25 مشفى في القطاع عن الخدمة إلى جانب 25 سيارة إسعاف.من جانبها أكدت منظمة"أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت"حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء.. مزيد من القتلى والجرحى والدمار في كل القطاعأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 8005 أشخاص بينهم 3342 طفلاقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة تحذر من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاعأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ليل الأحد/الاثنين تحطيم 'مستشفى الصداقة التركي' الوحيد المخصص لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: أصوات من القطاع رغم انقطاع الاتصال والإنترنتحرب غزة: أصوات من القطاع رغم انقطاع الاتصال والإنترنت اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيلأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). اقرأ أكثر ⮕