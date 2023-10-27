صحة غزة: ارتفاع حصيلة قصف إسرائيل إلى 7326 شهيدا بينهم 3038 طفلا

متحدث الوزارة قال إن إسرائيل ارتكبت "41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم نازحون إلى جنوب القطاع حيث يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة"...أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7326 فلسطينيا، بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنًّا.
وأشار إلى أن"الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".وتابع:"تلقينا 1700 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض".
وكشف القدرة أن"الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة". وقال إن"الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جرّاء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود". headtopics.com
وتابع القدرة أن"استمرار سياسة التقطير في إدخال المساعدات الطبية لا تسعف المنظومة الصحية وتدفع بمزيد من الضحايا". وحذّر من أن"عدم دخول الوقود بشكل فوري لكافة المستشفيات يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة".
واعتبر أن إسرائيل"تستخدم عدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات كسلاح إضافي لتوسيع محرقة غزة". وعقب إطلاق فصائل فلسطينية عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين أول، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية مدمرة، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والإنترنت ومنعت دخول البضائع والحاجيات الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية. headtopics.com
'صحة غزة': ارتفاع حصيلة 'العدوان' الإسرائيلي إلى 7028 شهيداالمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة قال إن إسرائيل ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕