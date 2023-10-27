صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الهلال والأهلي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م..وعيّن الاتحاد طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لقيادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال وضيفه الأهلي والمقررة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند تمام الساعة التاسعة مساءً..

وأسند للحكم الدولي الأرجنتيني يابل فالكون إدارة المواجهة حكمًا للساحة بمساعدة من مواطنيه جون بابلو بيلاتي مساعدًا أول وفاكوندو رودريغيز مساعدًا ثانيًا، في حين سيتولى الإشراف على غرفة الفيديو ماورو فيجليانو بمساعدة من الحكم السعودي سعد الشبرمي..واختار الحكم الوطني رائد الزهراني لقيادة لقاء الرائد وضيفه الفتح، وسيعاونه كل من مفرح آل حسن وسعيد آل مهدي، فيما ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد البريدي وبمساعدة من محمد العكبري..

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صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الهلال والأهليسيدير طاقم تحكيم ‏أرجنتيني كلاسيكو الهلال والأهلي الجمعة, بقيادة يايل فالكون البالغ من العمر 35 عاما. اقرأ أكثر ⮕

كلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةكلاسيكو الهلال والأهلي يجذب الأنظار بالجولة الـ11 تترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين، اقرأ أكثر ⮕

أرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأرجنتيني يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، اقرأ أكثر ⮕

كلاسيكو الهلال والأهلي.. صراع الصفقات العالميةفي تمام التاسعة من مساء الجمعة، تنطلق مباراة الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕

الجمعة.. الهلال والأهلي كلاسيكو الصراع على الصدارةيحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يوم غد الجمعة، مباراة الكلاسيكو التي تجمع الهلال والأهلي، في قمة الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي، ويطمح من خلالها كل فريق لحصد نقاطها الكاملة، حيث أن فوز الهلال يبقيه في الصدارة، بينما فوز الأهلي يقربه منها كثيرا. اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي تنطلق غدًا قمة الهلال والأهلي، في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/ 2024. اقرأ أكثر ⮕