صادرات كوريا ترتفع لأول مرة منذ 13 شهرا .. دلائل على تحسن قطاع الرقائق

كما سجلت البلاد فائضا تجاريا بقيمة 1.64 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي. وتراجعت الواردات بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 53.4 مليار دولار الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة لتصل إلى 10.1 مليار دولار، فيما يعد أعلى حجم صادرات يتم تسجيله خلال أي أكتوبر، وذلك في أعقاب الطلب القوي على السيارات وأجهزة الهواتف المحمولة.

وبحسب الوجهة، وصلت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 10.1 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ لأي أشهر أكتوبر. وقال بانج مون-كيو وزير الصناعة "سجلت الصادرات نموا وحافظت على فائض تجاري على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض والتوتر الأمريكي - الصيني، والصراع بين حماس وإسرائيل، وارتفاع أسعار النفط".

