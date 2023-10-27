شيخ الأزهر يدعو إلى وقف 'الإرهاب الصهيوني الغاشم' ضد أهالي غزة

وقال الطيب في تغريدة عبر"إكس":"إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".

وأضاف"على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني". وقال الشيخ الطيب إنه"واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها".

وكان شيخ الأزهر دعا عدة مرات منذ بدء العدوان على غزة قبل 3 أسابيع إلى اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال الإسرائيلي. ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وسط عدوان وحشي وقصف غير مسبوق خلال الساعات الماضية. headtopics.com

إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم…رئيس الوزراء الاسكتلندي: كم طفل ينبغي أن يموت في غزة حتى يقول العالم كفى

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزةالاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزة اقرأ أكثر ⮕

دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان يستفز إسرائيل.. حماس ليست تنظيما إرهابيا بل حركة تحررلا ينبغي لأحد أن ينتظر أن تظل تركيا صامتة على العنف ضد غزة يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ازدادت لهجته ضد إسرائيل مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث اقرأ أكثر ⮕

المالكي من لاهاي: الهجوم الإسرائيلي على غزة «حرب انتقامية»وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه «حرب انتقامية»، داعياً إلى وقف لإطلاق النار. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الفلسطيني يصف الهجوم الإسرائيلي بأنه 'حرب انتقامية'وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخميس الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه 'حرب انتقامية' داعيا إلى وقف لإطلاق النار. اقرأ أكثر ⮕

'الأعلى للدولة' الليبي يطالب بوقف التعامل مع داعمي إسرائيلالمجلس طالب خلال جلسة استثنائية بإيقاف تصدير الغاز والنفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل حتى 'وقف العدوان على غزة' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕