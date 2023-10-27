شيخ الأزهر يدعو إلى وقف 'الإرهاب الصهيوني الغاشم' ضد أهالي غزة

وقال الطيب في تغريدة عبر"إكس":"إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".
وأضاف"على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني". وقال الشيخ الطيب إنه"واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها".
وكان شيخ الأزهر دعا عدة مرات منذ بدء العدوان على غزة قبل 3 أسابيع إلى اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال الإسرائيلي. ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وسط عدوان وحشي وقصف غير مسبوق خلال الساعات الماضية. headtopics.com
إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم…رئيس الوزراء الاسكتلندي: كم طفل ينبغي أن يموت في غزة حتى يقول العالم كفى