شهيدان خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين في الضفة.. المقاومة تصد الهجوم (شاهد)

وقالت"كتائب القسام" إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور، مؤكدة أنها استهدفت عربات وجرافات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها ينفذون عمليات تعطيل وإعطاب لآليات العدو على أطراف المخيم، بينما أكدت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال في المخيم.

واحتلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الأبنية المحيطة بمخيم جنين مع بدء عملية الاقتحام، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع فوق المدينة. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وسط اشتباكات مسلحة في محيط مخيم جنين والمستشفى.أتساءل... headtopics.com

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