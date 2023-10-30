شهود عيان: توغل محدود لآليات إسرائيلية شرق قطاع غزة

أفاد شهود عيان للأناضول، الاثنين، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وقال الشهود أن عددا من الآليات والدبابات الإسرائيلية توغلت ليلا من منطقة"جحر الديك" شرق غزة وصولاً إلى مفترق"نتساريم" على شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة. وذكر الشهود، أن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت المنطقة بشكل كثيف طوال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى للتغطية على عملية التوغل.

وقصفت دبابة سيارة مدنية كانت تقل عائلة فلسطينية متوجهة من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، فيما لم يتسن معرفة عدد الإصابات والقتلى جراء القصف، وفق المصدر. وأوضح الشهود أن مروحيات إسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه منطقة التوغل ومحيطها، فيما تستهدف الدبابات أي حركة لمركبات وأشخاص بالمنطقة. headtopics.com

والمنطقة التي توغلت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية هي منطقة زراعية بالكامل وغير مأهولة، ولا يوجد بها بنايات سكنية. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية قد فصلت مدينة غزة وشمال القطاع عن المناطق الجنوبية، من شارع"صلاح الدين" التي تتمركز فيه الآليات الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول.

فيما الطريق الثاني الذي يربط شمال القطاع بالجنوب يقع غرب القطاع، وتستهدفه البوارج الحربية الإسرائيلية بشكل متواصل وتمنع أي مركبة من استخدامه للتنقل. وهذه عملية التوغل الثانية التي تتمركز فيها قوات إسرائيلية في المواقع التي تصل إليها منذ بداية الحرب على القطاع، إذ تمركزت أمس الأحد غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهي أيضا غير مأهولة. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

أ ف ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبهقالت وكالة 'أ ف ب' نقلا عن شهود عيان إن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تطلب مجدداً إخلاء شمال غزة.. وتلوح بعملية وشيكةبينما لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قصفها العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة بعد توغل بري محدود نفذته مساء الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان شمال ال اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تلوح بعملية وشيكة.. وتطالب مجدداً بإخلاء شمال غزةعلى وقع القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة بعد توغل بري محدود مساء الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنو اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وأنباء عن التصدي لتوغل إسرائيليأفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جديدة توثق توغل قواته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تفرض حزاما ناريا على شمال غزةلم يتوقف القصف العنيف على قطاع غزة المحاصر من ليل الجمعة.حزام ناريووسط هذه التطورات، أفاد شهور عيان بتجدد الاشتباكات بين قوات إسرائيلية وقوات من الفصائل ال اقرأ أكثر ⮕