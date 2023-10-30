شهود عيان: توغل محدود لآليات إسرائيلية شرق قطاع غزة

أفاد شهود عيان للأناضول، الاثنين، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.
وقال الشهود أن عددا من الآليات والدبابات الإسرائيلية توغلت ليلا من منطقة"جحر الديك" شرق غزة وصولاً إلى مفترق"نتساريم" على شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة. وذكر الشهود، أن الطائرات الإسرائيلية والمدفعية قصفت المنطقة بشكل كثيف طوال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى للتغطية على عملية التوغل.
وقصفت دبابة سيارة مدنية كانت تقل عائلة فلسطينية متوجهة من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، فيما لم يتسن معرفة عدد الإصابات والقتلى جراء القصف، وفق المصدر. وأوضح الشهود أن مروحيات إسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه منطقة التوغل ومحيطها، فيما تستهدف الدبابات أي حركة لمركبات وأشخاص بالمنطقة. headtopics.com
والمنطقة التي توغلت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية هي منطقة زراعية بالكامل وغير مأهولة، ولا يوجد بها بنايات سكنية. وبذلك تكون القوات الإسرائيلية قد فصلت مدينة غزة وشمال القطاع عن المناطق الجنوبية، من شارع"صلاح الدين" التي تتمركز فيه الآليات الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول.
فيما الطريق الثاني الذي يربط شمال القطاع بالجنوب يقع غرب القطاع، وتستهدفه البوارج الحربية الإسرائيلية بشكل متواصل وتمنع أي مركبة من استخدامه للتنقل. وهذه عملية التوغل الثانية التي تتمركز فيها قوات إسرائيلية في المواقع التي تصل إليها منذ بداية الحرب على القطاع، إذ تمركزت أمس الأحد غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهي أيضا غير مأهولة. headtopics.com