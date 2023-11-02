شهداء وجرحى إثر عدوان جوي على غزة ومحيط مستشفى القدس تحت القصف

وفي سياق متصل، استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، طبقا للوكالة.وشمل العدوان مناطق متفرقة من قطاع غزة والذي تم عبر الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، حيث تركز على على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غرب القطاع.
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية"بشكل مكثف" المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مع مواصلة العدوان على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان. الوكالة الرسمية ذكرت أن قصفا مدفعيا "بعشرات القذائف" طال محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.وفي شأن ذي صلة، فقد استهدف الاحتلال، فجر الخميس، بسلسلة غارات محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي"تل الهوا" جنوب غزة.
وكان الاحتلال قد هدد أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، بحسب الوكالة. وسبق أن رفضت الجمعية إخلاء المستشفى، داعية المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة".
ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وصل عدد الشهداء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع إلى 8805.سياسةيديعوت: نتنياهو يناقش خططا لإجلاء قادة حماس من غزة وفق ما جرى مع منظمة التحرير في لبنان عام 1982إصابة مستوطن بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم
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