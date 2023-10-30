شهادات بعض الناجين من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا

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12 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

قتلى وجرحى في موجة قصف إسرائيلي جديدة لمناطق متفرقة من قطاع غزةشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسة استهدافات جديدة طالت عددا من الأحياء في قطاع غزة ومخيم جباليا. اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدًا وأصابة أكثر من 20 آخرين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جبالياسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف على منزل في... اقرأ أكثر ⮕

ليلة عادت فيها غزة للعصر الحجري.. هذا ما لم تسجله الكاميراتانقطعت كل سبل الاتصالات بعد أعنف ليلة من القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والتي تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي دخول قو اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الأمريكية تعتقل مئات الأشخاص في تظاهرة ليهود بنيويورك داعمة لغزةأعلنت شرطة نيويورك، توقيف نحو 200 شخص في تظاهرة يهودية احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕