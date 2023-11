شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة جيبوتي.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من جيبوتي وطريقة وآلية الاستقدام.

وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية"مساند"، المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية.وقالت منصة مساند، في رد على استفسار أحد المستفيدين بشأن المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة استقدام ثانية:"إنه بناءً على ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (2) تعريف بالراتب (7,000) أو رصيد (شهادة بنكية، وكشف حساب بنكي، ومحفظة استثمارية 60,000".

وقالت منصة مساند"نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين وإتمام الإجراءات اللازمة بالوقت الحالي وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة". وأجابت منصة مساند، بقولها:"يمكن للعميل زيارة مقر مكتب الاستقدام لعمل التعاقد الإلكتروني للعقد الموحد من خلال منصة مساند, لهذه الجنسية المحددة (جيبوتي) كما يمكنكم ذلك لجميع الجنسيات المدرجة في مساند".

