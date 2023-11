شريان غزّة الذي أًُغلق بإحكام.. من يملك مفاتيح معبر رفح؟

من جهته، أكد مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وائل أبو محسن، الأربعاء، في بيان له، أن"عدد المغادرين إلى معبر رفح، بالجانب المصري، ارتفع إلى 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة". فيما بثت عدد من القنوات المصرية، بعدها بساعات، مشاهد استقبال المصابين والعالقين من حاملي الجوازات الأجنبية، ممّن تمكنوا من العبور.

ويتابع:"ثانياً، فتح المعبر بالنسبة للجانب المصري في الوقت الحالي، قد يعني أن مصر ستكون مسؤولة عن الفلسطينيين اللاجئين إلى أراضيها، وتنفيذ المخطط الصهيوني بإعادة التوطين الدائم لمئات الآلاف من الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

وبعد إشراف حركة حماس على القطاع في حزيران/ يونيو 2007، انطلق الخلاف بخصوص من سوف يتحكم في المعبر؛ حيث رفضت حماس مشاركة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشغيله، كما توقفت الرقابة الأوروبية بسبب غياب قوات السلطة الفلسطينية.

ومن جديد، أعادت القاهرة فتح المعبر، بشكل دائم، لمدة 6 ساعات كل يوم، في عهد الرئيس السابق، محمد مرسي؛ ليعاد إغلاقه مجدّدا في شهر تموز/ يوليو من عام 2013، بالإضافة إلى بناء الجدار العازل المصري تحت عدد من المبررات، ليُفتح مرّة أخرى في عام 2017، حصرا للأفراد المتوفّرين على"تصريح أمني" مع إلزامية الخضوع لعمليات تفتيش"صارمة".

إلى ذلك، تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص عبور كل من الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب للهيئات الدولية، وأيضا الحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم؛ فيما ترد حكومة الاحتلال في غضون 24 ساعة، في حالة وجود أي اعتراضات، مع ذكر أسبابها.

غير أنه بتاريخ 25 حزيران/ يونيو من عام 2006 قام الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة بشكل وصف بـ"المُخالف لاتفاق المعابر"، وذلك على خلفية وقوع جندي إسرائيلي في أسر المقاومة الفلسطينية في"معبر كرم أبو سالم". فقام الاحتلال بإغلاق تام للمعبر، باستثناء عدد متباعد من ساعات قليلة، لا تلبّي احتياجات سكان القطاع، بهدف الضغط على الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقية المعابر.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصرالمجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارسيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين يشهد معبر رفح حركة دؤوبة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تجري الترتيبات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: وزير الصحة التركي: جهزنا لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا من أجل غزةفي المنطقة القريبة من معبر رفح وفي مطار العريش - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: اتفاق بين مصر وإسرائيل.. كم سيبقى معبر رفح مفتوحا؟بعد بدء توافد العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية، اليوم الأربعاء، من جنوب غزة حيث تجمعوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، تكشفت تفاصيل جديدة حول الاتفاق الذي أ

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕