شروط التقديم.. 'التعليم' تستقبل طلبات التقاعد المبكر للمرة الثانية هذا العام

وكانت وزارة التعليم دعت في مطلع العام الهجري الحالي الراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع الطلب إلكترونيًا من خلال نظام فارس، بشرط أن يكون طلب إنهاء الخدمة "لتقاعد المبكر" في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم.وإرفاق إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم.

وكانت وزارة التعليم دعت في مطلع العام الهجري الحالي الراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع الطلب إلكترونيًا من خلال نظام فارس، بشرط أن يكون طلب إنهاء الخدمة "لتقاعد المبكر" في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم.وإرفاق إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم.

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«التعليم» تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمينأعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي. اقرأ أكثر ⮕

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