شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

وكذلك أن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز. وأخيرًا، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.

