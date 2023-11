شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية لأول مرة عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر وذلك بالشروط التالية:– أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.– يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغل وظائف مستخدم بمسمى عامل تجهيز (رجال) حسب الشروط التالية:

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةجامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثاني من العام

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حرص مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، السوري عمر السومة على تهنئة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةهدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة كأس خادم

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕