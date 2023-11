شركة عالمية تعتذر عن استخدام ألوان علم فلسطين داخل موقد يحترق (شاهد)

وأظهرت الصورة، التي تمت مشاركتها على حساب"إنستغرام" الرسمي لشركة"ماركس آند سبنسر" ، قبعات ورقية حمراء وفضية وخضراء تم إلقاؤها في نار مشتعلة، مع التعليق:"عيد الميلاد هذا العام، افعل ما تحب... مثل قول لا للقبعات الورقية".

وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن القبعات الورقية تعكس ألوان العلم الفلسطيني، وسط الصراع المتصاعد في إسرائيل وغزة. وقالت"ماركس آند سبنسر" في بيان نُشر على موقع"إكس" تويتر سابقا، الأربعاء:"شاركنا اليوم صورة مقتطفة من إعلاننا لملابس عيد الميلاد والمنزل، والذي تم تسجيله في أب/ أغسطس الماضي.

وأضاف البيان:"لقد أظهرت قبعات احتفالية ورقية تقليدية ملونة باللون الأحمر والأخضر والفضي لحفلات عيد الميلاد في موقد النار. وتابع:"على الرغم من أن القصد كان إظهار أن بعض الأشخاص لا يستمتعون بارتداء قبعات عيد الميلاد الورقية خلال موسم الأعياد، فقد قمنا بإزالة المنشور بعد التعليقات ونعتذر عن أي ضرر غير مقصود قد يحدث".

