شركات السيارات تعتزم إضافة خيار 'قير عادي وهمي' للسيارات الكهربائية

وبعد إعلان تويوتا عن خطوتها كشفت شركات كبرى منافسة مثل هيونداي موتور الكورية الجنوبية وستيلانتس متعددة الجنسية التي تنتج سيارت بيجو ستروين الفرنسية وكرايسلر الأمريكية وفيات الإيطالية وأوبل الألمانية عن خطوات مماثلة.

وقالت ستيلانتس التي تنتج 14 علامة تجارية في عالم السيارات إنها ستضيف خيار ناقل الحركة الوهمي في مختلف طرزها. وقال فرنك فان ميل رئيس بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارت الفارهة مؤخرا إن الشركة تدرس استخدام محاكيات لصندوق التروس ومؤثرات صوتية وردود الفعل الاهتزازية لوسائل لطرق تواصل بين السيارة الكهربائية والسائق.

يذكر أن عددا قليل للغاية من السيارات باهظة الثمن مثل بورشه تايكان الرياضية مزودة بصندوق تروس ذي مرحتلين لأسباب تتعلق بالأداء ويعمل دون تدخل من السائق. رغم أن الكثير من سيارات الاحتراق الداخلي المزودة بناقل حركة آلي تقدم ردود أفعال للسائق أكثر من أي سيارة كهربائية، مع خيار يدوي أو مفتاح مثبت على عجلة القيادة لتتيح للسائق تغيير تروس الحركة يديويا.

وسيكون ناقل الحركة الوهمي واحدا من وضعين للقيادة وبالتالي يمكن للسائقين الانتقال إلى وضع السيارة الكهربائية المعتاد إذا رغبوا.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: خلال أقل من أسبوعين .. 'تسلا' تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقيةفقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20 في المائة من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: خلال أسبوعين.. 'تسلا' تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقيةفقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20% من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: طفرة السيارات الكهربائية تعزز الاندفاع الصيني نحو الذهب الأبيض .. 85 % في هضبة التبتتتسبب طفرة السيارات الكهربائية في الصين في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة، بحسب دراسة نشرت نتائجها أمس. وتعد الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، لكنها تعتمد حتى الآن إلى حد كبير على دول أخرى لإمدادات الليثيوم، المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبتأفادت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التيبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: شركات الاتصالات الأوروبية تبحث عن مخارج لتعزيز الربحيةتواجه شركات الاتصالات الأوروبية تحديات مالية كبيرة، وتلجأ إلى عدة خيارات للتغلب عليها.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بعد الحرب.. وثيقة أوروبية تقترح إدارة دولية لقطاع غزةتبحث دول أوروبية خيار تدويل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يدير القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة.فقد اقترحت وثيقة أوروبية تولي تحالف دول

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕