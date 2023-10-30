شركة 'العال' الإسرائيلية تتجنب السفر فوق منطقة الخليج

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، النقاب أن شركة الطيران الإسرائيلية"العال" توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية.

وقالت الهيئة:"في هذه المرحلة، توقفت شركة طيران"العال" عن الطيران على الطريق السريع إلى تايلاند، وتقوم بتحويلة لا تمر فوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج". وأضافت:"سيؤدي ذلك إلى تمديد مدة الرحلة إلى حوالي 12 ساعة بدلاً من ثماني ساعات.. يبدو أن هذا التحويل تم بسبب تحذيرات محتملة بعدم السفر على طريق قريب نسبيا من دول عربية معادية".ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لمسار الطائرة تمر فوق البحر الأحمر.

وكانت إسرائيل أعلنت أن مجموعة الحوثيين في اليمن أطلقت مرتين على الأقل، طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل تم اعتراضها مرة واحدة من قبل القوات الأمريكية فيما لم تصل الى إسرائيل المرة الثانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

الجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج اقرأ أكثر ⮕

«سيسترا» الفرنسية تختار الرياض مقراً إقليمياً لتوسيع نطاق أعمالهااختارت شركة «سيسترا» الفرنسية الرياض لتفتتح مقراً إقليمياً لها لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

مرونة إسرائيل الاقتصادية تختبر حدودها القصوى.. هل تحتمل الحرب؟تتعرض الشركات الإسرائيلية لاهتزازات عنيفة بسبب الحرب ضد حماس، بداية من المطاعم الصغيرة إلى شركات التكنولوجيا المتقدمة وحقول الغاز الكبرى التي تديرها شركة ش اقرأ أكثر ⮕

أفكار لإفطار يساعد في إنقاص الوزنتعدّ وجبة الإفطار واحدة من أهم وجبات اليوم. ويجب أن تتجنب الخروج خلال اليوم دون تناول شيء صحي لملء معدتك. اقرأ أكثر ⮕

أفكار لإفطار يساعد في إنقاص الوزنتعد وجبة الإفطار واحدة من أهم وجبات اليوم. ويجب أن تتجنب الخروج خلال اليوم دون تناول شيء صحي لملء معدتك. اقرأ أكثر ⮕

الجوازات تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى الخارجحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة، حيث يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن... اقرأ أكثر ⮕