شركة إماراتية ستسمح لك بشرب الماء من الهواء.. كيف ذلك؟

في معرض "جيتكس"، الذي نُظم في دبي بدولة الإمارات خلال أكتوبر/تشرين الأول، تستعرض الشركة الإماراتية "ما هوا" جهازًا مستدامًا للحصول على مياه الشرب من الهواء. وتهدف بشكل أساسي إلى سدّ الفجوة المائية، والحدّ من النفايات البلاستيكية، والتقليل من البصمة الكربونية.

في معرض "جيتكس"، الذي نُظم في دبي بدولة الإمارات خلال أكتوبر/تشرين الأول، تستعرض الشركة الإماراتية "ما هوا" جهازًا مستدامًا للحصول على مياه الشرب من الهواء. وتهدف بشكل أساسي إلى سدّ الفجوة المائية، والحدّ من النفايات البلاستيكية، والتقليل من البصمة الكربونية.

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السماح للشركات غير المملوكة للدولة باستيراد 243 مليون طن من النفط في 2024أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين ستسمح للشركات غير المملوكة للدولة باستيراد ما مجموعه 243 مليون طن من النفط الخام في 2024، الحجم نفسه المسموح باستيراده للعام الجاري. اقرأ أكثر ⮕

راكب أمواج يسجل لحظة نجاته بعد اصطدامه بحوت أحدبسجل الأسترالي جيسون برين البالغ من العمر 55 عاما لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء فجأة وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق وذلك أثناء ممارسته ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني. اقرأ أكثر ⮕

ساليفان يعجز عن الإجابة على كيفية إخراج وإعادة الأمريكيين من قطاع غزة المحاصرقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن بلاده لا تدري كيف سيتمكن المواطنون الأمريكيون من مغادرة قطاع غزة وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها البيت الأبيض في هذا المجال. اقرأ أكثر ⮕

«تداول» تعلن إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردةأعلنت شركة «تداول» السعودية نيتها إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة في تاريخ 27/11/2023، والتي ستجري مقاصّتها من قِبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة». اقرأ أكثر ⮕

«حلم»... دراما نفسية عن الخيانة الزوجية و«خرق المحظور»بعث عالم النفس الشهير سيغموند فرويد برسالة إلى مؤلف هذا العمل قائلاً: «تساءلت متعجباً مرات كثيرة: من أين لك بهذه المعارف السرية أو تلك؟ اقرأ أكثر ⮕

ما أهم النصائح لممارسة الامتنانيُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك، وذلك فقط من خلال زيادة تركيزك على الأفكار والأشياء... اقرأ أكثر ⮕