شركة 'دلتا' تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

كما أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، عن تمديد تعليق الرحلات من وإلى"تل أبيب"، إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وأوضحت الشركة أنها تراقب الوضع عن كثب، وتتواصل بشكل دقيق مع السلطات المعنية، وقالت إن"سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هو أولويتنا الأولى" بحسب بيان صدر عنها.

ووفقا للبيان فإنه على المتأثرين بتعليق الرحلات الاتصال بوكلاء"الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو لإعادة حجز خط سير رحلاتهم، وينصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقي إشعارات التحديث".

وكانت"طيران الإمارات"، أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،عن تعليق الرحلات حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قبل أن تمدد التعليق.ومنذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر علقت نحو 42 شركة طيران أمريكية وكندية رحلاتها إلى دولة الاحتلال مع إعلانها الدخول في حالة حرب.

