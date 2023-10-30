شرطة لندن توجه تهما بالتحريض على الكراهية لمشاركين بمظاهرة دعما لغزة

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها إن شخصين آخرين اعتقلا صباح أمس الأحد للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار مساء السبت.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و51 عاما، اتهم اثنان بارتكاب جرائم عنصرية خطيرة بينها رفع لافتة تهديدية وعنصرية بطبيعتها.وكان أكثر نصف مليون بريطاني شاركوا في مسيرة احتجاجية في لندن تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار، واتهموا حكومة بلادهم بالتواطؤ في ما وصفوها بجرائم الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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