شراكة رسمية تجمع ريال مدريد والبنك السعودي للاستثمار

وأكد البنك السعودي للاستثمار الخميس توقيع صفقة رعاية رسمية مع نادي ريال مدريد، دون الكشف عن التفاصيل الخاصة بمدة العقد وقيمة الشراكة وآليتها.وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن مؤسسة البنك السعودي للاستثمار ستصبح بموجبها المؤسسة المالية البنك الرسمي للنادي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف النادي الملكي في بيانه أن هذا التحالف سيتيح للبنك السعودي للاستثمار التواصل مع مشجعي ريال مدريد في السعودية وتقديم خدمات ومنتجات أفضل وتجارب فريدة تتكيف مع احتياجات عملائه وتفضيلاتهم الخاصة. وقال إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد:"نحن متحمسون جدا لهذا التحالف، الذي سيتيح لنا بالنمو كناد وأيضا لتعزيز العلاقات مع جميع مشجعينا في المملكة العربية السعودية، البلد الذي ينمو في مجال، كما أن الشراكة تأتي في وقت مثالي بالنسبة لنا لذلك فإننا نستقبله بحماس كبير ومع الأمل في أن تستمر الشراكة لسنوات عديدة".
من جانبه، قال فيصل العمران، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار:"نحن سعداء للغاية باتفاقية التعاون هذه مع ريال مدريد، أحد أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل، نتطلع إلى تقديم تجارب فريدة لجماهير ريال مدريد في المملكة العربية السعودية ونريد الاستمرارية لهذه الاتفاقية". headtopics.com
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خصمه برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت المقبل على ملعب"لويس كومبانيس" الأولمبي ضمن مباريات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.وزير الخارجية التركي: لن نصنف حركة حماس التي تعد جزءا من الدولة الفلسطينية وحزبا سياسيا كتنظيم إرهاب