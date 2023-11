شتاينماير يطلب 'الصفح' عن ماضي بلاده الاستعماري في تنزانيا

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير للأحفاد:"أعدكم بأن نبذل الجهود معكم للعثور على جمجمة الزعيم سونجيا في ألمانيا"، لكنه قال إنه لا يستطيع للأسف أن يعد بنجاح هذا الأمر نظراً لصعوبته من الناحية العلميةوخلال العقدين الماضيين، بدأت ألمانيا جهودا لاسترجاع ذكرى حقبة استعمارها، ما أدى إلى جعلها تدفع تعويضات خصوصاً في ناميبيا التي استعمرتها بين عامَي 1884 و1915 بعد، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن في دار السلام:"نحن على استعداد لبدء مفاوضات رسمية لنرى كيف يمكننا التعامل مع الإرث...

وأكدت الرئيسة التنزانية أن بلادها وألمانيا تتعاونان منذ 60 عاماً بشكل جيد مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية"شريك وصديق موثوق". وأفاد شتاينماير بأن البلدين معنيان بتعزيز هذه العلاقات الجيدة"وجعلها قادرة على مواجهة المستقبل".في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا.

