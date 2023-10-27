شبكة «العربية» تطلق «العربية Business» خدمةً استثنائيةً لجمهور المال والأعمال

تأتي هذه الخدمة في ظل تزايد وتسارع الأحداث السياسية والحروب والكوارث في المنطقة والعالم، مما يتطلب المزيد من التغطيات المباشرة والموسّعة على مدار الساعة من قبل قناتي «العربية» و«الحدث».

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وشبكة «العربية» الإخبارية، وليد بن ابراهيم آل ابراهيم: «إن تفرّغ قناتَي العربية والحدث لتغطية الأحداث الكبرى التي تشهدها المنطقة عموماً وأحداث غزة الأخيرة خصوصاً حدا بنا لإطلاق «العربية Business» لتكون نافذةً اقتصاديةً وماليةً جديدةً متجدّدةً، متخصصةً بالمال والأعمال».

من جانبه قال مدير عام قناتي «العربية» و«الحدث» ممدوح المهيني: «إن قطاع المال والأعمال الذي تقدمه برامج «أسواق العربية» هو الأعلى مشاهدةً من قبل جمهور الأعمال في المنطقة العربية. headtopics.com

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