شاهد قوات إسرائيلية تقتحم رام الله وتطلق النار صوب 'العربية'

وأضافت أن الاقتحامات شملت أيضا مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين.قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية، كما أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة، فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة"جيروزاليم بوست" إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في العمليات البرية شمال قطاع غزة.

نظارة ذكية مزودة بتقنية اللمس الصوتي تعزز بشكل كبير قدرة الأفراد المكفوفين أو ضعاف البصر على التعرف على الأشياء والوصول إليهاارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17.. ووسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنوب شرقي غزة

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: إسرائيل تفجّر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس'قوات إسرائيلية تفجّر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' صالح العاروري في بلدة عارورة قرب مدينة رام الله.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: وزيرة خارجية اليابان تقوم بجولة شرق أوسطية تشمل رام اللهأعلنت وزيرة خارجية اليابان، اليوم الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيليةأعلن المتحدث العسكري باسم حركة 'أنصار الله الحوثيين' العميد يحيى سريع، إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'حزب الله' يعلن قصف قوة إسرائيلية بالصواريخأعلن 'حزب الله' اللبناني استهداف عناصره كمينا نصبته قوة إسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة، ‏وسقوط جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «حزب الله» يعلن استهدف قوة إسرائيلية بالصواريخأفاد بيان لـ«حزب الله»، اليوم (الثلاثاء)، بأن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري جنوب لبنان.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مقتل جنديين في عملية لقوات الأمن جنوب باكستانقُتل جنديان من الأمن الباكستاني، وإرهابيان خلال تبادل إطلاق النار، اليوم، بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة أوران بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕