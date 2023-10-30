شاهد كيف واجه عراقي أفعى الكوبرا العربية في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصوير أفعى الكوبرا العربية ليس بأمرٍ سهل كما تظن، ويجب التحضرّ بشكل جيد لذلك، تمامًا كما فعل مدون السفر العراقي، حسين زكي، في سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي أحد مقاطع الفيديو التي وثقها زكي، تظهر أفعى الكوبرا العربية، وهي تقف أمامه على بعد أقدام قليلة فقط. وقال مدون السفر العراقي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في حال لدغتك.. سيكون لديك نصف ساعة فقط من الوقت للذهاب إلى المستشفى، وتلقي العلاج قبل أن تسوء الحالة أكثر، ما قد يؤدي إلى الوفاة".ويتميز الثعبان الطويل بقلنسوته العريضة وقدرته على رفع جسمه عن الأرض. كما يميل لون ظهره إلى البني المُصفر، بينما يميل البطن إلى اللون الأصفر.وتُعد من بين أخطر وأشرس الثعابين السامة، التي تُهاجم الجهاز العصبي. وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كيلوغرامًا ما بين 15 و20 مليغرامًا.

ولفت مدون السفر العراقي إلى الطبيعة الخجولة التي تتمتع بها أفعى الكوبرا العربية حول البشر، موضحًا أنها تنفث سمًّا قاتلًا تمامًا كغيرها من أنواع الكوبرا العربية، التي تكون في وضعية دفاعية دائمة. وحرص زكي على الابتعاد عن الكوبرا العربية مترًا واحدًا على الأقل، قائلًا إنها "تنفث السم وهي تنظر بعينيك.. إنها ذكية جدًا".وشرح بدوره أن أفعى الكوبرا العربية تمتلك أنيابًا أمامية صغيرة الحجم، تحمل سم "نيروتوكسيني"، وهو سم مدمر للجهاز العصبي. headtopics.com

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي زكي، الذين يزيد عددهم عن 1.9 مليون مشترك عبر قناة "يوتيوب". وتفاجأ كثيرون من وجود الكوبرا العربية في سلطنة عُمان تحديدًا.

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