شاهد مكالمة بين وائل الدحدوح وزوجته خلال الحرب الأخيرة (فيديو)

الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وخلالها حاول الدحدوح الاطمنئان على زوجته، وعلى أولاده، في ظل القصف الذي كان الاحتلال ينفذه بحق العديد من المنازل فيه.يشار إلى أن أفرادا من عائلة الدحدوح استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وكان من بينهم زوجته آمنة الدحدوح، وابنه وابنته محمد وشام وحفيده.

كما استشهد عدد من أقاربه وابناء عمومته، في القصف الذي استهدف بيتا يقيم فيه العشرات من عائلته هربا القصف العنيف الذي يستهدف مربعات سكنية كاملة، ما خلف حتى اليوم أكثر من 7300 شهيد وآلاف المصابين. مكالمة بين الزميل وائل الدحدوح وزوجته التي افتقدها بسبب ظروف تغطية الحرب في غزة قبل استشهادها مع أفراد من العائلة في الـ 25 من أكتوبر 2023وزير الخارجية التركي: لن نصنف حركة حماس التي تعد جزءا من الدولة الفلسطينية وحزبا سياسيا كتنظيم إرهاب

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةاستشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة لم يتمالك مذيع قناة الجزيرة نفسه وهو ينقل خبر استشهاد أسرة زميله بالقناة وائل الدحدوح في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مذيع الجزيرة يبكي خلال إذاعة خبر استشهاد عائلة زميله في غزة وائل الدحدوح (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد زوجة وأبناء الصحفي وائل الدحدوح في غزة بقصف استهدف منزلهم (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

مقتل عدد من أفراد عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل زوجة وابن وابنة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يؤكد لـCNN الغارة الجوية على المنطقة التي قتلت فيها عائلة صحفي الجزيرة وائل الدحدوحصرح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أنه نفذ غارة جوية في منطقة بغزة حيث قُتل أقارب صحفي الجزيرة وائل الدحدوح، مساء الأربعاء. اقرأ أكثر ⮕

تشييع شهداء أسرة الزميل وائل الدحدوح بعد الصلاة عليهمشُيّع أفراد من عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد الصلاة عليهم صباح اليوم الخميس، وذلك إلى مقابر الشهداء حيث سيجري دفنهم. اقرأ أكثر ⮕