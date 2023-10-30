شاهد.. تفاصيل الأيام السعودية 'السياحة والثقافة والإرث الحضاري' في قلب باريس

بدأ استقبال زوار 'معرض الثقافة السعودية' الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية في مدينة باريس، ويستمر لمدة أسبوعين حتى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة العديد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفعاليات والأنشطة التي تمثل الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية..

ويشهد الأسبوع الأول من المعرض إقامة 4 ندوات حوارية حول الرواية السعودية وصورة الآخر، وشخصيات الرواية في الأدب السعودي والفرنسي، ومستقبل صناعة الأزياء المحلية، وأمسيتين شعريتين، بالإضافة إلى عرض سبعة أفلام قصيرة من مسابقة ضوء لدعم الأفلام..

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فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، 'معرض الثقافة السعودية' في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من اقرأ أكثر ⮕

فصول فنية وإبداعية تثري معرض الثقافة السعودية في باريس‏على مسافة دقائق من متحف اللوفر العريق تزدهر فصول فنية وإبداعية من الثقافة والتجربة السعودية في معرض سعودي فريد يمتد أسبوعين للاحتفاء بصور من التراث والثقافة. اقرأ أكثر ⮕

الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارالملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود تحدث الملاكم العالمي تايسون فيوري عن تجربته خلال زيارته للسعودية في الأيام القليلة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

بفعاليات وأنشطة مميزة.. انطلاق 'معرض الثقافة السعودية' في باريسأطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، 'معرض الثقافة السعودية' في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من الفترة 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة هيئاتٍ وكياناتٍ ثقافية تابعة لوزارة الثقافة. اقرأ أكثر ⮕

مبابي يتجاوز المغربي أقصبي بـ174 هدفاًسجل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3 - 2 على ستاد بريست، ويصل إلى 174 هدفاً في الدوري الفرنسي. اقرأ أكثر ⮕

'السياحة': السعودية بالمركز الثاني عالميًّا في نمو السياح الوافدين خلال 7 أشهر من 2023سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕