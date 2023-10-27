شاهد كيف رد طبيب بريطاني في غزة على تشكيك بايدن بأعداد القتلى الفلسطينيين

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تحدث الدكتور البريطاني غسان أبو ستة، وهو من أصول فلسطينية، عن تجربته في العمل في مستشفيات قطاع غزة مع تضاؤل الإمدادات، وقال غسان أبو ستة الذي يعمل في مجال الجراحة التجميلية والترميم إنه يعتقد أن “الرئيس بايدن يقول للإسرائيليين أنهم لم يقتلوا عددًا كافيًا من الفلسطينيين بعد، وأن هناك مجالًا أكبر لمزيد من المذابح“، جاء ذلك تعليقًا على تشكيك الرئيس الأمريكي في حصيلة عدد الضحايا التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والتي تسيطر عليها حركة حماس.

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، تحدث الدكتور البريطاني غسان أبو ستة، وهو من أصول فلسطينية، عن تجربته في العمل في مستشفيات قطاع غزة مع تضاؤل الإمدادات، وقال غسان أبو ستة الذي يعمل في مجال الجراحة التجميلية والترميم إنه يعتقد أن “الرئيس بايدن يقول للإسرائيليين أنهم لم يقتلوا عددًا كافيًا من الفلسطينيين بعد، وأن هناك مجالًا أكبر لمزيد من المذابح“، جاء ذلك تعليقًا على تشكيك الرئيس الأمريكي في حصيلة عدد الضحايا التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والتي تسيطر عليها حركة حماس.

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